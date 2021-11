USA: dimissioni di massi di medici e infermieri

Share this with Close

Secondo quanto appreso il 19 da Fox News, di fronte all’epidemia di Covid-19, un gran numero di medici e infermieri si sono dimessi. A partire dal febbraio del 2020, nel settore sanitario e medico si è verificata una riduzione di circa 500 mila addetti.

Secondo un rapporto pubblicato recentemente dalla rivista The Atlantic Monthly, sin dall’insorgere dell’epidemia di Covid-19, uno ogni 5 medici e infermieri attivi nel settore sanitario si è dimesso. Nel documento si legge che le motivazioni sono numerose: alcuni sono stati così colpiti che non riuscivano più a sostenere il lavoro; altri invece sono stati costretti a lasciare il posti di lavoro, mentre una parte ha perso il lavoro a causa degli effetti collaterali a lungo termine dovuti all’infezione; molti hanno invece deciso autonomamente di lasciare il settore.

Molti medici e infermieri hanno detto a The Atlantic Monthly che per loro la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il malcontento nei confronti della risposta alla pandemia da parte delle istituzioni per le quali lavoravano: fatto che li portava a dover per forza lavorare in condizioni molto dure senza poter avere quasi alcuna voce in capitolo.