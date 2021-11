Covid, Italia: almeno 527 i casi di contagio prima del "paziente 1"

Share this with Close

Il 22 novembre, secondo i reportage da diversi media italiani, i risultati di una ricerca che sarà pubblicata a dicembre sulla rivista specializzata “Epidemics - The Journal on Infectious Disease Dynamics, dimostrano che ancor prima del primo caso di contagio ufficiale in Lombardia, c’erano già almeno 527 casi, prova che il nuovo coronavirus era già diffuso in Lombardia prima del "paziente 1".

I ricercatori credono che questo possa spiegare il rapido aumento dei casi confermati che ha messo a dura prova le risorse mediche dopo la scoperta del "paziente 1".