Putin continuerà a rafforzare la cooperazione con la Cina

Il 18 novembre, durante una riunione del Consiglio ministeriale allargato del ministero degli Affari esteri, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha affermato che le politiche russe dovrebbero continuare a fornire condizioni maggiormente favorevoli e sicure a garanzia dello sviluppo della Russia, con lo scopo di migliorare il tenore di vita del popolo.

Nel suo discorso, Putin ha affermato che i rapporti tra Russia e Cina sono arrivati al loro massimo storico e il modello di cooperazione tra le 2 parti potrebbe costituire un “modello” per il 21esimo secolo. Putin ha poi sottolineato che all’Occidente non piace la cooperazione tra Russia e Cina. Alcuni Paesi occidentali hanno cercato pubblicamente di creare ostacoli tra i due, ma la Russia rafforzerà la cooperazione con la Cina in ogni aspetto, come politica ed economia, coordinandosi con la Cina negli affari internazionali; queste sono le nostre risposte all’Occidente.