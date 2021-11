Comunità internazionale presta molta attenzione alla sesta Sessione plenaria del XIX Comitato centrale del Pcc

Share this with Close

Dall’8 all’11 novembre si tiene a Beijing la sesta Sessione plenaria del XIX Comitato centrale del Pcc. Quest’anno ricorre anche il centenario della fondazione del Partito comunista cinese, quindi la comunità internazionale presta molta attenzione alla Sessione.

L’agenzia stampa Reuters ha indicato che la Sessione, che si tiene a porte chiuse, è considerata dal mondo come un importante incontro di significato globale e storico. Secondo il “Guardian”, la Sessione pubblicherà una risoluzione sulla storia del Partito che influenzerà la politica e la società della Cina per i prossimi decenni.

Per quanto riguarda la centenaria storia del Partito comunista cinese, Fabio Parenti, professore italiano di relazioni internazionali, ritiene che al momento della sua fondazione, 100 anni fa, il Pcc abbia stabilito la sua posizione fondamentale che mette il popolo al centro e serve il popolo. Come partito politico, il Pcc può aiutare la Cina e il mondo a risolvere diverse questioni. Il professor Parenti ha inoltre affermato che il Pcc ha ottenuto una serie di risultati, tra cui l’eliminazione della povertà assoluta, che costituiscono una vittoria per il popolo cinese e per l’umanità tutta. Dall’altro lato, il Pcc sta affrontando attivamente le sfide presenti, e si sta costantemente spendendo per il progresso tecnologico, con l’obiettivo di realizzare il grande ringiovanimento della nazione cinese.