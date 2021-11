CNN: ogni anno l'apartheid provoca miliardi di dollari di perdite agli USA

Share this with Close

Secondo un reportage pubblicato il 2 novembre dalla CNN, un nuovo studio ha mostrato che la segregazione razziale sta causando enormi perdite economiche agli USA, che possono raggiungere miliardi di dollari ogni anno.



L'agenzia di rating internazionale Moody's ha analizzato in un rapporto di ricerca l'impatto macroeconomico della segregazione razziale nelle comunità americane e ha scoperto che "il pregiudizio razziale e la segregazione radicati stanno limitando il potenziale degli USA".

Il rapporto stima che negli ultimi due decenni la disparità tra ricchi e poveri e il divario nell'istruzione, negli alloggi e negli investimenti negli USA hanno provocato perdite economiche pari 16.000 miliardi di dollari al paese.

Sheryll Cashin, professoressa di diritto alla Georgetown University, ha affermato che alcune città degli Stati Uniti sono cadute in un "ovvio modello di segregazione". "Costruiamo deliberatamente uno spazio per i bianchi ricchi e concentriamo deliberatamente i poveri altrove." "Il cosiddetto sogno americano in realtà vale solo per coloro che hanno la capacità di acquistare e possono entrare in aree ad alta opportunità”, Ella ha concluso.