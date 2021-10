Kristalina Georgieva rivolge appello al G20 per la ripresa economica globale

Share this with Close

Il 27 ottobre la presidente del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva ha rivolto un appello affinché il G20 adotti azioni congiunte per portare avanti la ripresa economica globale. Georgieva ha affermato che in particolare per i Paesi in via di sviluppo occorre rafforzare l’assistenza fondamentale necessaria e l’offerta di vaccini, in modo da porre fine alla diffusione della pandemia.

In un articolo pubblicato lo stesso giorno sul sito ufficiale del FMI, Kristalina Georgieva ha indicato che le prospettive dell’economia globale si troveranno a fronteggiare una situazione di estrema incertezza; allo stesso tempo non pochi paesi in via di sviluppo si troveranno a corto di risorse, compresa quella dei vaccini, per sostenere la ripresa economica.