Non accade raramente che le truppe statunitensi feriscano accidentalmente civili afghani

Share this with Close

Danial Khan, giornalista del China Media Group, ha recentemente intervistato in esclusiva Zabihullah Mujahid, portavoce dei Talebani afghani.

In risposta all’impegno preso dagli Stati Uniti di risarcire i civili feriti per errore, Zabihullah Mujahid ha affermato che negli ultimi due decenni il ferimento per errore di civili afghani è stato un fenomeno molto comune per l'esercito degli Stati Uniti, e queste atrocità sono state ormai svelate.

Zabihullah Mujahid ha anche detto che il leader supremo dei Talebani, Hibatullah Akhundzada, è ancora vivo e presto apparirà in pubblico.

Egli ha aggiunto che i Talebani prenderanno ulteriori precauzioni per garantire che i civili afghani siano liberi dalla minaccia di violenza e terrorismo da parte di organizzazioni estremiste; Allo stesso tempo si stanno anche compiendo sforzi per migliorare un sistema educativo inclusivo al fine di ottenere il riconoscimento internazionale.