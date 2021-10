Elezioni amministrative: Roma e Torino al centrosinistra

Share this with Close

Nel pomeriggio del 18 ottobre, ora locale, si è concluso in Italia il secondo turno delle elezioni amministrative. I risultati del sondaggio mostrano che il candidato del centrosinistra ed ex Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Roberto Gualtieri ha prevalso sul candidato del centrodestra Enrico Michetti con oltre il 60% dei voti, diventando il nuovo sindaco di Roma. Al ballottaggio per le comunali di Torino Stefano Lo Russo (centrosinistra) ha vinto con circa il 59% dei voti. Inoltre, il candidato del centrodestra Roberto Dipiazza ha vinto per la quarta volta le elezioni comunali di Trieste.