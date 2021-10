Martin Jacques spiega perché la Cina ha avuto successo come stato di civiltà

Share this with Close

Martin Jacques, famoso studioso e scrittore britannico, con dottorato di ricerca presso l'Università di Cambridge e a lungo come ricercatore senior presso l'Università, è una delle voci più famose del mondo occidentale nell’interpretazione della Cina.

Recentemente, in un’intervista concessa al corrispondente capo della filiale tedesca del China News Agency, Martin Jacques ha specificato che, per comprendere il successo dello sviluppo cinese, è necessario comprendere le caratteristiche della civiltà cinese e capire che la Cina non è solo uno stato nazionale, ma uno stato di civiltà. Il dottore ha sottolineato che la mentalità degli occidentali che cercano di costringere la Cina ad accettare i loro diritti umani e altri valori, ostacola la loro profonda comprensione del mondo cinese. Ha anche suggerito ai paesi occidentali che vogliono davvero capire come la Cina sia riuscita a combattere l’epidemia, che è necessario innanzitutto comprendere il confucianesimo cinese.