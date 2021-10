Usa rimuovono alcuni funzionari russi dalla lista delle sanzioni

Domenica 10 ottobre, nel corso di un programma trasmesso sui media russi, il portavoce del Ministero degli Esteri della Russia Maria Zakharova ha reso noto che gli Stati Uniti hanno rimosso alcuni funzionari russi dalla lista delle sanzioni in cambio dell’accordo raggiunto con la visita in Russia del vicesegretario di Stato americano Victoria Nuland.



In precedenza, gli Stati Uniti hanno inserito alcuni funzionari russi e commissari per gli affari internazionali nella lista di sanzioni. In risposta, la Russia ha anche formulato un elenco di sanzioni contro gli Usa. Nella lista dei sanzionati compare il nome di Victoria Nuland, e questo significa che non poteva entrare in Russia. Tuttavia Maria Zakharova ha sottolineato che la questione della visita di Nuland in Russia è stata risolta su una base di reciprocità, tuttavia, non ha rivelato i nomi degli individui russi nei confronti dei quali gli Stati Uniti hanno revocato il divieto.