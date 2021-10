Yang Jiechi incontrerà Sullivan, assistente del presidente americano per gli affari di sicurezza nazionale

Share this with Close

In conformità con il consenso raggiunto durante la conversazione telefonica tra i capi di stato cinese e statunitense del 10 settembre, e come concordato da entrambe le parti, Yang Jiechi, membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del PCC e direttore dell'Ufficio della Commissione Centrale per gli affari esteri, incontrerà a Zurigo, in Svizzera, Sullivan, l'assistente del presidente degli Stati Uniti per gli affari di sicurezza nazionale. Le due parti si scambieranno opinioni sulle relazioni sino-americane e sulle questioni correlate.