​Italia, 4830 nuovi casi confermati di Covid-19

Secondo i dati del Ministero italiano della Salute, nella giornata del 15 settembre, ora locale, sono stati registrati in Italia 4830 nuovi casi positivi di Covid-19, che hanno portato il totale cumulativo dei casi confermati finora a 4.618.040. Le vittime segnalate nelle precedenti 24 ore sono state 73, per un totale di decessi che ha raggiunto la quota di 130mila 100. I nuovi casi di guarigione sono stati 8606. In Italia erano quindi presenti al momento un totale di 118mila 487 casi positivi, 3853 in meno rispetto al giorno precedente.