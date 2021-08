Origine del virus, Sten H.Vermund: “l’intelligence USA non ha capacità scientifica”

Share this with Close

Il 27 agosto, dopo 90 giorni, è stata pubblicata la sintesi del rapporto sull’origine del Covid ad opera dell’intelligence USA. In soli 498 caratteri, il documento non riesce a raggiungere una conclusione definitiva sull’origine del virus, il che era largamente dato per scontato.

Perché impiegare i dipartimenti di intelligence per un compito del genere? China Media Group ha intervistato in merito il dott. Sten H.Vermund, direttore dell’Istituto di sanità pubblica della Yale University, che ha sottolineato più volte il fatto che occorre affrontare la crisi con la scienza e non con la politica, perché “la scienza fa sempre parte della soluzione”. I dipartimenti di intelligence, come la CIA, sono agenzie investigative focalizzate sulla sfera politica, culturale ed economica, ma non hanno sostanziali capacità scientifiche di laboratorio di salute pubblica e virologia. Perciò, il dottor Vermund ritiene quindi che si tratti di una reazione a fini politici, senza finalità mediche, dato l’eccesso di pressioni politiche esercitate all’interno degli USA.

Il dibattito sull’origine del virus è sempre pieno di voci e interferenze politicizzate. Secondo Vermund, la ricerca dell’origine del virus è una cosa positiva, tuttavia essa è stata sfortunatamente politicizzata, e la salute pubblica mondiale è diventata un pallone da calcio che viene calciato qua e là in modo da ottenere vantaggi politici.

Il prof. Vermund ha concluso dicendo che le voci sulla fuga del virus dal laboratorio di Wuhan sono prive di qualsivoglia prova, e sostenendo sempre un approccio alla sanità pubblica basato sulle prove, perché è quello il suo compito in qualità di policy maker ed epidemiologo.