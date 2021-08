Los Angeles Times: Addio alla “teoria della fuga da laboratorio” del virus del Covid-19

Share this with Close

Secondo un reportage del Los Angeles Times, negli ultimi mesi la cosiddetta teoria della “fuga da laboratorio cinese” del virus del Covid-19 è scomparsa dalle prime pagine delle principali testate, rendendola quindi ancora più improbabile.

Secondo l’articolo in questione, l'affermazione secondo la quale le prove che sosterrebbero la "teoria della fuga da laboratorio" stanno scomparendo, non è corretta, in quanto tali prove non ci sono mai state o si è sempre trattato di semplici speculazioni.

In effetti, sin dall’inizio, la “teoria della fuga da laboratorio” del virus è stata spinta dall’ideologia, non dalla scienza. Tale teoria del complotto si limita ad utilizzare un vocabolario scientifico, modo usuale per ingannare la gente.

L'articolo dice inoltre che le affermazioni fatte a sostegno della "teoria della fuga da laboratorio" non sono soltanto speculative, ma in molti casi ne è stata anche dimostrata la falsità. Esse sono spesso basate su informazioni errate e ignoranza della scienza, o persino su traduzioni errate di documenti cinesi.