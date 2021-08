Caos nell’aeroporto di Kabul, malcontento dell’UE e del Regno Unito

Share this with Close

La normalità sta gradualmente tornando nel centro di Kabul, mentre, fuori dell’aeroporto, grandi folle sono in attesa di entrarvi. Il continuo caos in aeroporto, ancora sotto il controllo delle truppe americane, ha provocando malcontento tra gli americani.

Sabato 21 agosto, ora locale, l’alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, in una intervista ha accusato gli statunitensi di aver causato problemi nell’aeroporto di Kabul. Borrell ha detto che, a causa delle troppe rigide misure di sicurezza messe in atto dalle truppe americane. l’UE è stata ostacolata nelle operazioni di evacuazione.

Di recente, durante una discussione in parlamento, l’ex primo ministro inglese Theresa May, ha criticato la situazione afghana dicendo che la posizione terribile del Regno Unito in Afghanistan era dovuta al fatto che la Gran Bretagna era solo in grado di seguire gli Usa.