Cina: ‘autorevole il rapporto della ricerca congiunta Cina-OMS sull’origine del Covid-19’

Venerdì 13 agosto il vice ministro degli Esteri cinese, Ma Zhaoxu, ha affermato nella conferenza stampa dedicata alla questione sulla ricerca dell’origine del Covid-19 che il rapporto della ricerca congiunta Cina-OMS sull’origine del nuovo coronavirus è stato elaborato in modo scientifico e nel completo rispetto delle procedure dell’OMS. Il rapporto ha mostrato di essere valido e autorevole, e ha superato la prova della scienza e della storia. Secondo il vice ministro, questo rapporto, pubblicato ufficialmente dall’OMS, deve essere considerato come base e dettare le linee guida dei lavori di risposta al Covid-19 condotti in tutto il mondo. Ma Zhaoxu ha concluso dicendo che ogni azione che intende minare o distorcere il contenuto del rapporto è una strumentalizzazione politica che calpesta l’autorità della scienza.