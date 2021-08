48,8 gradi Celsius a Siracusa, la temperatura più alta mai registrata in Europa

Share this with Close

Secondo l'ANSA e altri media italiani, alle 13:14 dell'11 agosto, ora locale, la provincia di Siracusa in Sicilia ha registrato una temperatura di 48,8 gradi Celsius. I meteorologi italiani hanno affermato che questa cifra potrebbe battere il record di temperatura più alto mai registrato in Europa.

Il servizio meteorologico prevede che questo ciclo di alte temperature raggiunga il suo picco il giorno 13. In quella data, 15 grandi città del sud e del nord, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Bolzano, Palermo, ecc., saranno in allarme rosso per le alte temperature.