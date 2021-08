Incendi sulle colline nel sud Italia uccidono tre persone

Share this with Close

Secondo quanto riferito l’11 agosto dall’ANSA, incendi sono scoppiati in collina in varie zone della Calabria, della Sicilia, della Sardegna e della Campania nell’Italia meridionale, uccidendo due persone in Calabria e una in Sicilia e distruggendo ettari di boschi.

Secondo quanto reso noto da un responsabile del Comando Carabinieri Tutela Forestale, le cause degli incendi includono anche il funzionamento o la manutenzione impropria delle attrezzature da parte del personale agroforestale e gli incendi dolosi deliberatamente appiccati da piromani.