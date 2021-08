Share this with Close

Il 6 agosto, durante la sua ispezione nella Repubblica Bashkortostan, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la performance degli atleti russi alle Olimpiadi di Tokyo dimostra che politicizzare lo sport è inutile. Putin ha indicato che secondo il verdetto del Tribunale arbitrale sportivo internazionale, gli atleti russi non possono vedere la loro bandiera o sentire l’inno nazionale russo. Ma questo non ha influenzato i risultati degli atleti russi sui campi di gara.

Putin ha aggiunto che il verdetto del Tribunale arbitrale sportivo internazionale è in gran parte politico. Il problema del doping è successo agli atleti di molti paesi, e non è giusto punire in modo collettivo l’intera squadra nazionale a causa dell’assunzione di stimolanti vietati di alcuni atleti particolari. L’intera squadra nazionale russa è stata punita perché alcuni funzionari sportivi non hanno resistito alla pressione politica.