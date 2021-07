Italia, accordo con Ue: Ita operativa dal 15 ottobre

Share this with Close

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Ansa, il 15 luglio, ora locale italiana, il ministero italiano dell'Economia e delle finanze ha diramato un comunicato secondo cui l’Italia avrebbe raggiunto un accordo con l’Ue nell'ambito del confronto sul dossier Alitalia, per l'avvio della nuova compagnia di bandiera “Ita”.

La nuova società, chiamata Italia Trasporto Aereo (ITA), dovrebbe essere pienamente operativa a partire dal prossimo 15 ottobre. La commissione europea ha spiegato che manterrà “uno stretto contatto con le autorità italiane per garantire che il lancio di Ita come attore nuovo e vitale del mercato avvenga in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato".