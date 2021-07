Discriminazione dei musulmani, l’ombra dei diritti umani alla statunitense

Share this with Close

Gli Usa, autoproclamatisi “faro dei diritti umani”, interferiscono spesso negli affari interni degli altri Paesi con il pretesto di “tutelare i diritti umani”, ma nell’ombra del “faro” è nascosta la grave discriminazione e la crudele oppressione del Paese nei confronti dei musulmani.

In primo luogo il tasso di crimini d’odio verso i musulmani rimane ad un livello alto. Allo stesso tempo, la rappresentazione negativa dei musulmani nel cinema e nella cultura, basata unicamente sul "razzismo", contribuisce alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza contro gli individui e le comunità musulmane. In secondo luogo, la legge viene spesso usata per reprimere i musulmani. Come unico Paese ad aver emanato un “bando all’ingresso dei musulmani”, gli Usa continuano a dare priorità ai bianchi. In terzo luogo, dall'inizio del secolo, gli Stati Uniti hanno condotto guerre in Afghanistan, Siria e Iraq con il pretesto della "lotta al terrorismo", provocando decine di milioni di vittime civili musulmane innocenti.