Cosa hanno lasciato 20 anni di guerra all’Afghanistan?

Share this with Close

Il 14 aprile 2021 il governo Biden ha annunciato il ritiro di tutte le truppe statunitensi in Afghanistan entro l’11 settembre. Sono trascorsi 20 anni, ma cosa ha lasciato questa guerra all’Afghanistan?

Uno degli obbiettivi strategici per cui gli Usa hanno lanciato una guerra in Afghanistan mirava a far sì che quest’ultimo non fosse più terreno fertile per lo sviluppo del terrorismo, tuttavia oltre ai talebani, varie organizzazioni estremistiche quali al-Qaeda e ISKP sono ancora molto attive sul territorio afgano.

Dopo 20 anni però l'Afghanistan rimane un paese conflittuale e instabile. Fino al 2019 nel Paese erano morti oltre 40 mila civili e circa 11 milioni di persone erano diventate rifugiati. L’Afghanistan è ancora un Paese diviso. Gli Usa, e il governo afgano da loro appoggiato, non sono in grado di offrire un controllo efficace sull’intero territorio del Paese, e i talebani hanno in effetti preso il controllo di molte zone del Sud-Est e del sud. La guerra in Afghanistan, che dura da quasi 20 anni, ha lasciato un Paese volatile, diviso e impoverito, e gli Stati Uniti dovrebbero riflettere in modo approfondito sulle loro errate politiche errate.