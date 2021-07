Il presidente colombiano invia videomessaggio per ringraziare il presidente Xi Jinping

Share this with Close

Di recente il presidente colombiano Ivan Duque ha inviato un videomessaggio per esprimere i suoi ringraziamenti e porgere i propri saluti al presidente Xi Jinping e al governo e al popolo cinesi.

Ivan Duque ha affermato che la Colombia è profondamente grata per il sostegno e l’assistenza forniti dalla Cina, in particolare gli aiuti forniti di recente con le vaccinazioni contro il Covid-19. Il continuo sviluppo dell’amicizia tra i due paesi ha creato più opportunità di sviluppo per i due popoli. La parte colombiana ringrazia sinceramente la Cina per le donazioni di materiali, l’assistenza tecnica e il supporto per l’acquisto di vaccini.

Ivan Duque ha espresso i suoi sinceri auguri per la prosperità della Cina, il benessere del suo popolo e l’armonia sociale nel paese.