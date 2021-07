Onu: “bisogna vaccinare il mondo”

Share this with Close

Secondo gli ultimi dati aggiornati in tempo reale dall’Organizzazione mondiale della sanità, fino alle 0:18 del 9 luglio, ora di Beijing, in tutto il mondo si contavano 184.820.132 contagi e 4.002.209 morti a causa del Covid. Nelle 24 ore dell’8 luglio, sono stati registrati 484.439 nuovi contagi e 9.391 morti.

In una dichiarazione scritta pubblicata lo stesso giorno, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha osservato che se si lasciasse il virus diffondersi come il fuoco, milioni di cittadini si troverebbero a fronteggiare una minaccia. Per ottenere la guarigione a livello globale, occorre vaccinare tutto il mondo. Per ridurre il gap nella distribuzione dei vaccini, bisogna varare il più grande progetto di sanità pubblica della storia.