Media tedeschi: per affrontare le questioni globali non si può prescindere dalla Cina e dal PCC

Giorni fa il quotidiano Der Tagesspiegel ha pubblicato un articolo scritto da Jürgen Trittin, membro del Comitato Diplomatico del Parlamento ed ex presidente del Partito dei Verdi.

Secondo quanto affermato nell’articolo, grazie al suo controllo preciso della direzione intrapresa dalla politica internazionale e dall’economia, il PCC non solo ha vinto il sostegno del popolo ma ha anche guidato la Cina a diventare una forza imprescindibile per la comunità internazionale. Anche se i paesi capitalisti considerano la Cina come un nemico sistemico, essa non può essere ignorata quando si affrontano questioni come il cambiamento climatico, la recessione globale provocata dal Covid-19 e la povertà nel mondo.

Alcuni media tedeschi, come il sito Web del Münchner Merkur hanno affermato che nel corso del suo processo di sviluppo, la Cina ha evitato gli errori della riforma tentata dall’Unione Sovietica e ha fornito sostegno all’economia privata. Il sistema dell’economia di mercato sotto il socialismo, creato dal PCC, ha promosso in modo efficace la crescita economica.