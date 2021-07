Siria: opposizione alla politicizzazione della ricerca sull’origine del coronavirus

Share this with Close

Il 27 giugno, ora locale, il Ministero degli esteri siriano ha reso pubblica una dichiarazione nella quale ha espresso particolare apprezzamento alla Cina per la cooperazione internazionale sulla ricerca sull’origine del coronavirus. Secondo la dichiarazione, la politicizzazione della ricerca sull’origine del coronavirus non è positiva per la ricerca della verità né per la cooperazione internazionale nella lotta contro la pandemia.



Nel documento si legge che la cooperazione internazionale portata avanti dal governo cinese per la ricerca sull’origine del coronavirus si è basata sulla realtà e sul rispetto della scienza, conseguendo risultati positivi. Ma, con il pretesto della pandemia, gli Usa e alcuni paesi occidentali sono impegnati in manovre politiche; tale comportamento non farà che aiutare la diffusione del “virus politico”, portando alla polarizzazione e a fratture politiche.