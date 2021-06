Opinione pubblica internazionale apprezza i successi centenari del PCC

Share this with Close

Tra pochi giorni la Cina accoglierà il centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese. In merito alle glorie centenarie e ai successi di oltre 70 anni di amministrazione, l’opinione pubblica internazionale ha manifestato grande attenzione e parole di apprezzamento.

Giorni fa, l’ambasciatore di Portogallo in Cina Augusto Duarte, intervistato da China Media Group, ha osservato che in questi 100 anni, il popolo cinese ha superato molte difficoltà realizzando un salto storico dall’alzarsi, all’arricchirsi fino a diventare una potenza. Le posizioni, l’intelligenza e i progetti cinesi hanno offerto un contributo enorme alla soluzione di questioni comuni per tutta l’umanità.

Francesco Maringiò, presidente dell’Associazione italo-cinese per la promozione della Nuova Via della Seta, ha osservato che il PCC ha cambiato la storia della Cina, consentendo ad oltre 700 milioni di cinesi uscire dalla povertà e rendendo la Cina la seconda economia del mondo. Per fare questo, il PCC, pur non avendo modelli di sviluppo da imitare, ha tratto esperienze avanzate dagli altri per imboccare una strada socialista dalle caratteristiche cinesi in linea con le condizioni del proprio paese. Proprio il coraggio e la capacità di autoriforma sono diventati il maggiore punto di forza del PCC che è riuscito a condurre il popolo cinese su una strada di ripetuti successi.