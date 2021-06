I principali media russi si congratulano con il CMG per il centenario della fondazione del PCC

Share this with Close

Alla vigilia del centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese, i responsabili dei principali media russi hanno inviato lettere o video al China Media Group, congratulandosi con il vice Ministro della Comunicazione del Comitato centrale del PCC e Presidente del CMG Shen Haixiong e tutti i membri del CMG per il centesimo anniversario della fondazione del PCC.

Oleg Dobrodeev, Direttore generale dell’All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, ha osservato in video, “I comunisti cinesi hanno messo in realtà le cause che non possono essere realizzate dai comunisti degli altri paesi, cominando con successo la teoria rivoluzionaria con la pratica sociale della Cina.” Il Presidente dell’ITAR-TASS, Mikhaylov ha scritto nella sua lettera: “Negli ultimi cent’anni, la Cina è diventata più forte e indipendente sotto la guida del PCC e ha svolto un importante ruolo nel palcoscenico mondiale.”

Nella sua lettera di risposta Shen Haixiong ha sottolineato che i media si assumono il compito di sviluppare le relazioni sino-russe nella nuova epoca e svolgono un ruolo insostituibile. Il CMG è disposto ad intensificare ulteriormente gli scambi con i media russi e contribuire la saggezza e la forza per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, per portare avanti la costituzione dell’ordine internazionale più equo e giusto e per costruire una comunità umana dal futuro condiviso.