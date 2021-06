La Cina critica gli interventi militari di alcuni paesi

Share this with Close

Giovedì 24 giugno, durante la 47esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Chen Xu, rappresentante della missione permanente cinese presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e altre organizzazioni internazionali in Svizzera, ha pronunciato un discorso in rappresentanza di paesi con opinioni simili, chiamando la comunità internazionale ad eliminare le disuguaglianze e proteggere i diritti dei gruppi vulnerabili. Chen Xu ha detto: sosteniamo l'eliminazione della disuguaglianza come priorità nel lavoro delle Nazioni Unite e invitiamo il Consiglio dei diritti umani, l’Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) a svolgere un ruolo positivo in questo senso.

Lo stesso giorno, durante la 47esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, anche il ministro della missione permanente cinese presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e altre organizzazioni internazionali in Svizzera, Jiang Rui, ha fatto un discorso congiunto a nome dei paesi con opinioni simili, criticando gli interventi militari dei paesi interessati per aver danneggiato i diritti umani. Il discorso congiunto sollecita il paese interessato a fermare immediatamente l’intervento militare illegale, a risarcire il paese vittima e il suo popolo e ad avviare un'indagine completa e imparziale sulle uccisioni illegali, gli abusi di civili e altre gravi violazioni dei diritti umani da parte dei personali militari all'estero.