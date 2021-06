Ricercatori italiani lanciano nuovo rapporto: infondata l’accusa contro la Cina sullo Xinjiang

Share this with Close

Di recente, l’Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (Eurispes), l’Istiuto Diplomatico Internazionale e il Centro Studi Eurasia Mediterraneo (CeSEM) ha pubblicato congiuntamente un rapporto di ricerca scritto da diversi ricercatori indipendenti intitolato “Xinjiang, capire la complessità, costruire la pace”. Il rapporto utilizza informazioni di prima mano dettagliate e obiettive per analizzare in profondità l'origine degli attacchi terroristici e delle forze separatiste nello Xinjiang, nonché le contromisure del governo cinese, al fine di fornire una base reale per le discussioni e i dialoghi pertinenti.

Fabio Massimo Palandi, studioso italiano di relazioni internazionali e autore del rapporto, ha affermato che l’accusa dell'Occidente contro la Cina sullo Xinjiang è infondata. Alcuni think tank, studiosi e media occidentali hanno inventato falsi rapporti e accuse ingiustificate sullo Xinjiang, causando grave influenza negativa. Proprio per questo lui e altri studiosi hanno deciso di scrivere un rapporto il più possibile oggettivo, indipendente ed affidabile.