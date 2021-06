Forbes: esagerare la “minaccia cinese” non favorirà la sicurezza degli Usa

Share this with Close

Il 22 giugno il sito web della rivista statunitense “Forbes” ha pubblicato un articolo in cui si dice che il governo Usa sottolinea in modo eccessivo che la Cina costituisce la “sfida finale” degli Usa; questo approccio finirà per minacciare, invece che garantire, la loro sicurezza.

Secondo l’articolo, concentrare l’attenzione sulla Cina può aiutare il Pentagono ad aumentare il suo budget già gonfiato, ma quest’azione non renderà più sicuri gli Usa. Il principio base della strategia di sicurezza degli Usa dovrebbe essere quello di prevenire le guerre, tuttavia l’attuale politica statunitense, così fortemente incentrata sul militare, potrebbe causare l’effetto contrario.

L’articolo sottolinea che i reali rischi davanti agli Usa non provengono dalla Cina ma dall’epidemia, dal cambiamento climatico, dalla supremazia bianca, dal razzismo e dalla disuguaglianza economica. Questi problemi non possono esser risolti con mezzi militari.

Secondo l’articolo, gli Usa devono cooperare con la Cina su questioni come il cambiamento climatico e la prevenzione dei malattie infettive invece di prepararsi allo scontro militare ed espandere alla cieca gli scenari di guerra.