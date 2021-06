La Cina si oppone alle affermazioni errate su Hong Kong e Xinjiang dell’alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani

Share this with Close

Il 21 giugno, al Consiglio per i diritti umani dell’Onu, l'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilasciato affermazioni errate sulle questioni relative a Hong Kong e al Xinjiang, ignorando i fatti e interferendo negli affari interni cinesi. La parte cinese esprime ferma opposizione in merito.

In una sua dichiarazione, il portavoce della Missione permanente cinese a Ginevra, Liu Yuyin, ha affermato che l'elaborazione e l’attuazione da parte della Cina della Legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong pertiene alla sovranità del Paese. La legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong ha fornito forti garanzie istituzionali e legali per assicurare la stabilità e la prosperità a lungo termine di Hong Kong, nonché la stabilità e il successo di "un paese, due sistemi", ottenendo il sostegno della maggior parte dei residenti locali. Dopo l'attuazione della legge, nella regione è stata realizzata un’importante svolta dal caos alla governance, e i residenti non vivono più sotto la minaccia di disordini e violenze. Tutti i diritti e le libertà legittime, compresa quella di parola, stampa e pubblicazione sono meglio esercitati in un ambiente sicuro.

Liu Yuyin ha affermato che la parte cinese accoglie con favore la visita dell'alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Cina, incluso il Xinjiang, e ha ribadito in molte occasioni che tale visita dovrebbe avvenire in modo amichevole, con lo scopo di promuovere gli scambi e la cooperazione tra le due parti, piuttosto che condurre una cosiddetta “indagine” basata sulla presunzione di colpevolezza.