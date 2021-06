Italia, quasi tutto il territorio è in zona bianca

Share this with Close

Il 19 giugno, ora locale, il Ministero della Salute italiano ha annunciato che il ministro Roberto Speranza ha firmato un decreto per abbassare il livello di rischio epidemico da “zona gialla” a “zona bianca” di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e della provincia autonoma di Bolzano. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 21 giugno. In quella data quasi tutta l’Italia entrerà nel livello di prevenzione e controllo dell’epidemia più basso, ad eccezione della regione della Valle d’Aosta che ancora resta in “zona gialla”.