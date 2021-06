Guterres esorta il G7 a mantenere gli impegni finanziari per il clima

Share this with Close

Il 13 giugno il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha esortato ancora una volta i paesi sviluppati e, in particolare, quelli del G7 a rispettare il loro impegno di fornire ai paesi in via di sviluppo 100 miliardi di dollari di finanziamenti annuali per il clima, sottolineando che questo impegno è importante per costruire la fiducia reciproca tra tutte le parti, e realizzare gli obiettivi di azione climatica dell'Accordo di Parigi.

Il rappresentante cinese al Consiglio di Sicurezza, Zhang Jun, ha concordato con le opinioni di Guterres e ha sottolineato che i paesi sviluppati, in particolare i paesi del G7, finora non hanno ancora mantenuto la loro promessa di stanziare 100 miliardi di dollari, il che ha seriamente ostacolato il raggiungimento degli obiettivi dell'azione climatica. Si tratta di un problema serio che dovrebbe essere affrontato e risolto dalla 26a Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) , altrimenti finora si saranno fatte solo chiacchiere.