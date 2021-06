G7, con l’insegna di “salvaguardare l’ordine” cerca interessi privati

Share this with Close

Il 13 giugno si è concluso a Cornovaglia, il Summit del G7 di tre giorni.

All’interno del G7, ci sono delle contraddizioni non solo tra gli Stati Uniti e l’Ue, ma anche all’interno dell’Europa, in particolare, fra il Regno Unito e l’Ue ci sono anche diversi problemi. Dall’inizio “Brexit” ad oggi, una serie di questioni apportata dalla posizione geografica dell’Irlanda del Nord costituisce il focus delle contraddizioni tra il Regno Unito e l’Unione europea. Il G7 cerca interessi privati per il proprio piccolo gruppo, e ogni paese membro del gruppo ha il proprio piano, per esempio, al fine di salvaguardare la posizione dominante fra le economie sviluppate, gli Stati Uniti, hanno fatto tutto il possibile per contenere gli altri e proclamato “America first”, cercando in modo prepotente interessi privati.

La missione principale del G7 dovrebbe essere il coordinamento delle politiche macro-economiche. Tuttavia con la crescita della sua influenza, frequentemente il G7 non fa il proprio dovere, va fuori tema, cominciando a intervenire negli affari degli altri.

Il direttore dell’Ufficio di ricerca europea della China Institute of International Studies, Cui Hongjian ha commentato che il G7 prosegue una direzione di sviluppo dal settore economico a quel politico, dalla cooperazione all’interno dell’Occidente all’espansione ideologica all’estero, o in altre parole, verso la strada della concorrenza geopolitica. Infatti, il G7 aveva incollato su se stesso l’etichetta geopolitica, e questa volta si è posto sotto l’etichetta del club della democrazia occidentale. Da questo si può vedere che la rappresentanza del G7, o le caratteristiche di questo piccolo cerchio sono diventate sempre più evidenti.