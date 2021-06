Il portavoce dell'Ambasciata cinese nel Regno Unito risposta alle domande dei media

Share this with Close

Secondo quanto riportato dai media, durante il vertice del G7 in corso nel Regno Unito, si discuterà questioni importanti come la lotta contro l’epidemia, l'economia, il commercio e le catene di approvvigionamento globali. Gli Stati Uniti sperano di stringere le relazioni con gli altri paesi occidentali, rispondendo alle domande dei giornalisti in risposta a ciò, il 12 giugno, ora locale, il portavoce dell'Ambasciata cinese nel Regno Unito ha affermato che la Cina ha sempre creduto che tutti i paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, ricchi o poveri, siano uguali e che gli affari del mondo debbano essere negoziati da tutti i paesi e non debbano essere manipolati da pochi paesi.

Il portavoce ribadisce che la Cina spera che i paesi interessati rispettino seriamente gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, salvaguardino consapevolmente il ruolo chiave delle Nazioni Unite e facciano cose tangibili per superare l'epidemia, affrontare il cambiamento climatico e promuovere la ripresa economica globale.