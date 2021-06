L’OMS ritesterà i campioni di sangue raccolti in Italia nel 2019

Share this with Close

Il 9 giugno, ora locale, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha diramato un comunicato stampa in cui afferma di aver fornito all'OMS campioni di sangue contenente anticorpi per il Covid-19 raccolti nel 2019 in Italia. I risultati potrebbero confermare la conclusione che il coronavirus era già diffuso in Italia nel 2019.

Il comunicato afferma che i campioni di sangue sono stati raccolti tra l’ottobre e il dicembre del 2019. Per eseguire nuovamente i test, l’OMS ha designato un laboratorio nei Paesi Bassi. I risultati e le relative interpretazioni non sono ancora in grado di determinare l'origine e la natura del virus, ma possono confermare se il virus fosse o meno già diffuso in Italia prima del 21 febbraio 2020, data in cui è stato annunciato ufficialmente il primo caso confermato di Covid-19 nel Paese.