Xi Jinping in Qinghai: ‘promuovere in profondità la tutela ecologica e lo sviluppo di alta qualità dell’altopiano del Qinghai-Tibet’

Recentemente il segretario generale del Comitato Centrale del PCC Xi Jinping ha compiuto un viaggio di ispezione nel Qinghai e ha sottolineato la necessità di mettere in atto con fermezza le decisioni e le disposizioni del Comitato Centrale del Partito e di implementare in modo completo, accurato ed esaustivo il nuovo concetto di sviluppo. Secondo il capo di Stato cinese, per fare questo occorre mettere il popolo al centro, persistere nel principio del cercare il progresso mantenendo la stabilità e di ampliare la riforma e l’apertura. Secondo Xi Jinping è altresì necessario integrare la prevenzione e il controllo dell’epidemia con lo sviluppo dell’economia e della società, lo sviluppo con la sicurezza, e fare in modo che attraverso l’innovazione sia possibile continuare ad ottenere risultati nella promozione della tutela ecologica dell’altopiano Qinghai-Tibet. In questo modo sarà possibile ottenere uno sviluppo di alta qualità e scrivere una nuova pagina sull’edificazione completa di uno paese socialista moderno.

Dal 7 al 9 giugno Xi Jinping si è recato prima nella città di Xining e poi nella prefettura autonoma dell’etnia tibetana Haibei dove ha potuto rendersi conto di persona della situazione delle imprese, delle comunità, delle riserve naturali e delle aree rurali.