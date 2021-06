Chongqing e Roma, al via il seminario sino-europeo sui diritti umani 2021

Share this with Close

L’8 giugno, ora locale, si è tenuto nelle due sedi principali di Chongqing, in Cina, e di Roma, in Italia, il seminario sino-europeo sui diritti umani 2021. Il tema del seminario era " Covid-19 Pandemia e garanzia del diritto alla vita e alla salute". Le discussioni e gli scambi si sono tenuti in modalità mista online e offline.



Hanno partecipato alle discussioni e agli scambi nell’ambito del seminario più di 180 persone tra rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali, politici, esperti nel campo dei diritti umani ed esponenti di diversi ambienti sociali provenienti da quasi 20 paesi europei. Il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiano ed esperto di cooperazione internazionale, Carlo Capria, ha sottolineato nel suo intervento alla sede di Roma che la Cina ha fornito all'Italia un'importante assistenza materiale e supporto esperienziale nella lotta contro l’epidemia, fatto che ha ulteriormente avvicinato i cuori dei due popoli .

Il deputato della Repubblica italiana e membro del Partito Democratico, Luca Rizzo Nervo, nel suo intervento ha indicato che la Cina ha insistito nel considerare il diritto alla vita e alla salute come il diritto umano più fondamentale nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, ed è stata la prima a superare l’emergenza sanitaria e a riprendere sostanzialmente una vita normale. Ciò rappresenta appieno il concetto del governo cinese di mettere il popolo al centro per proteggerne efficacemente il diritto alla vita e alla salute.