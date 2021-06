Martin Jacques: il PCC è il partito di maggiore successo negli ultimi 100 anni

Share this with Close

Diverso dagli altri partiti del mondo, il Partito Comunista Cinese ci fa ripensare come è un partito. Il suo magnifico successo consiste nel fatto che in 100 anni, abbia trovato la via per combinare profondamente la sua enorme capacità di attuare la riforma con la società e la cultura della Cina.

Rispetto agli altri partiti, il Partito Comunista Cinese ha l’eccellente abilità di riformare. Ci sono due esempio che possono dimostrare la sua straordinaria competitività nella governance: uno è la crescita economica cinese negli ultimi 40 anni e un altro è il successo della risposta cinese all’epidemia di Covid-19.

Con la propria storia, la cultura e la grandezza, la Cina è particolare. Ma non si è mai considerata un modello di governance per altri paesi, e non ha mai chiesto ad altri paesi di diventare come se stessa. (Martin Jacques, senior ricercatore dell’Università di Cambridge e senior ricercatore della China Institute del Fudan University)