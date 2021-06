Share this with Close

Venerdì 4 giugno, ora locale, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha pubblicato un testo su Twitter, richiedendo senza alcuna ragione alla polizia di Hong Kong di rilasciare le persone arrestate per aver partecipato alcomizio illegale. Alcuni netizen hanno risposto al suo Twitter, chiedendo agli Stati Uniti a rilasciare i detenuti e perseguiti per aver rivelato lo scandalo del governo statunitense, e ritirare la richiesta di estradizione per il fondatore di Wikileaks Julian Assange.

Blinken ha brutalmente interferito nelle azioni legali della polizia di Hong Kong ed ha imbiancato le azioni illegali dei criminali, ma ha sempre eluso le richieste avanzata dai netizen occidentali i rilasciare Assange, anche se i contenuti dei documenti rilevati da Assange sono veri. Questo tipo di gioco di doppio standard non può fare altro che costituire una umiliazione per gli Usa che negli occhi di alcuni americani siano uno stato di diritto e ne sono orgogliosi.

Molti esperti di diritti umani hanno criticato che le azioni inttraprese dal governo statunitense nei confronti di Assange sono un colpo per la democrazia. In gennaio, davanti al tribunale inglese dove si è aperto il processo sull’ estradizione negli USA per Assange, i manifestanti hanno gridavano lo slogan“Libertà, chiedendo immediato rilascio di Assange.

I signor Blinken non hanno sentito queste chiamate? Loro hanno sostenuto i criminali con le bandiere“Democrazia”e“Libertà”, ma come possono ignorare le richieste di“Democrazia”e“Libertà”dai cittadini occidentali?