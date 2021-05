Studioso tedesco: reportage dal Wall Street Journal “virus diffuso dall'Istituto di virologia di Wuhan” non è di alcuna utilità per la scienza

Share this with Close

Di recente Matthias Glaubrecht, biologo del centro studi sulla natura dell’università di Amburgo, in un’intervista concessa ai media tedeschi ha affermato che il rapporto del Wall Street Journal intitolato “virus diffuso dall’Istituto di virologia di Wuhan” non è di alcuna utilità per la ricerca scientifica. Poiché i rapporti dell’intelligence sono segreti, è inoltre difficile confermarne l’esistenza. Per ora qualsiasi discussione a riguardo si basa su “voci”.

Per quanto riguarda la supposizione che tutto il personale dell’Istituto di Wuhan possa essere stato possibilmente infettato dal Covid-19, secondo Glaubrecht, è difficile confermarlo. Ha poi aggiunto però che secondo le ricerche sull’origine del Covid-19 a Wuhan fatte dal gruppo di esperti internazionali dell’Oms nel gennaio del 2021, all’interno dell’Istituto nessuno è stato infettato dal Covid-19, fatto confermato dai test degli anticorpi effettuati sul personale.