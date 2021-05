Mario Draghi: l’Ue deve essere unita nell’affrontare il problema dell’immigrazione

Share this with Close

Martedì 25 maggio il premier italiano Mario Draghi, che partecipava al Vertice Ue, ha affermato che l’Ue deve essere unita nell’affrontare il problema dell’immigrazione, senza rimanere indifferente.

Nel corso della conferenza stampa tenuta lo stesso giorno, Draghi ha detto che da lungo tempo il problema dell’immigrazione non viene sollevato durante le riunioni. Evitare un problema non lo fa sparire. La questione sarà messa in agenda nel prossimo Consiglio d’Europa.