Biden e Moon Jae-in, vogliono contattare con la Corea del Nord

Venerdì 21 maggio, il presidente degli Stati Uniti Joseph Robinette Biden ha incontrato a Casa Bianca il presidente sudcoreano Moon Jae-in in visita negli Stati Uniti e le due parti hanno espresso la volontà di aver contatti diplomatici con la Corea del Nord, ribadendo l’obiettivo finale della denuclearizzazione della penisola coreana.



Il pomeriggio dello stesso giorno Biden e Moon Jae-in hanno tenuto a Casa Bianca una conferenza stampa congiunta, durante la quale Biden ha detto che le due parti hanno discusso le loro politiche verso la Corea del Nord e sono disposti a stabilire contatti diplomatici con la Corea del Nord e hanno detto che prenderanno misure concrete per attenuare la tensione della questione della denuclearizzazione della penisola coreana. Biden ha affermato inoltre che non escluderà il possibile incontro con i leader nordcoreani in certe condizioni.