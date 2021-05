Cina: ‘Negli Usa esiste un radicato problema del lavoro forzato’

Share this with Close

In materia al fatto che centinaia di indiani sono costretti a lavorare sopra tempo negli Usa con basso reddito, il portavoce del ministero degli esteri cinese Zhao Lijian ha affermato durante una conferenza stampa ordinaria tenutasi il 19 maggio che negli Usa esiste ancora un radicato problema del lavoro forzato, per cui Beijing presta una particolare attenzione ed esorta gli Usa ad adottare efficaci misure per garantire i diritti e interessi legittimi dei lavoratori ed adempiere pragmaticamente al Trattato internazionale dei lavoratori.