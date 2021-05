Singapore: molti operatori positivi al Covid-19, sospesi tutti i terminal dell’aeroporto Changi

Share this with Close

La sera del 12 maggio l’Amministrazione dell’aviazione civile di Singapore e il Gruppo Aeroporto Changi hanno rilasciato un comunicato congiunto per rendere noto che a causa della positività al Covid-19 di non pochi dipendenti dell’aeroporto, le autorità stanno testando per il nuovo coronavirus tutti gli addetti. Per tale motivo, le attività di tutti i terminal dell’aeroporto e del palazzo Jewel Changi Airport saranno temporaneamente sospese per 14 giorni a partire dal 13 maggio. Solo i passeggeri muniti di biglietto aereo e il personale impegnato nei necessari servizi aeroportuali potranno entrare e uscire dai terminal. Anche alcuni servizi e ristoranti continueranno necessariamente ad operare.