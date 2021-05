Gran Bretagna, vaccini cinesi riempiranno l’attuale vuoto di fornitura del “COVAX”

Share this with Close

Giorni fa, la rivista britannica “Nature” ha pubblicato un reportage in cui si afferma che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando l’autorizzazione all'uso di emergenza per due tipi di vaccini anti-Covid-19 di produzione cinese. Una volta approvata, i due tipi di vaccini cinesi aiuteranno a riempire l’attuale vuoto di fornitura del “COVAX”, garantendo la distribuzione dei vaccini su larga scala nei paesi a basso reddito.

L’articolo dice che il “COVAX” ha in programma di offrire nel 2021 due miliardi di dosi di vaccino anti-Covid-19 a tutto il mondo. Attualmente, sono state fornite solo 50 milioni di dosi. A causa della grave mancanza di fornitura di vaccini in tutto il mondo, la domanda di questi farmaci prodotti in Cina risulta essere molto urgente.