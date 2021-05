San Marino, attività per celebrare il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche con la Cina

Share this with Close

Il 6 maggio, il governo di San Marino ha organizzato una serie di attività per celebrare il 50esimo anniversario dell’allacciamento delle relazioni diplomatiche con la Cina.

Lo stesso giorno, i Capitani Reggenti di San Marino Giancarlo Venturini e Marco Nicolini hanno incontrato l’ambasciatore cinese a San Marino e in Italia, Li Junhua.

Li Junhua ha affermato che negli ultimi anni, la cooperazione tra i due paesi è stata sempre più stretta, in particolare nella realizzazione di scambi di visite tra i ministri degli Esteri dei due paesi, nella fondazione a San Marino dell’Istituto Confucio e del primo Museo di medicina tradizionale cinese in Europa. San Marino è divenuto il primo paese occidentale che ha firmato con la Cina l’accordo della reciproca esenzione dal visto. Nel 2020, anche se i due Paesi sono stati colpiti dall’epidemia di Covid-19, il volume degli scambi bilaterali ha visto, in controtendenza, una crescita del 32,9%, registrando un nuovo record storico.