Governo Biden: gli Usa rinunceranno ai brevetti sulla proprietà intellettuale per il vaccino contro Covid-19

Il 5 maggio, ora locale, il governo Biden ha reso pubblica una decisione, affermando che gli Usa rinunceranno ai brevetti sulla proprietà intellettuale per i vaccini contro il Covid-19. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha dichiarato che tale misura del governo mira a favorire la diffusione di vaccini sicuri ed efficaci il prima possibile per porre fine all’epidemia. Il segretario ha inoltre affermato che il governo americano continuerà a rafforzare la cooperazione con il settore privato e con tutti i possibili partner per espandere la produzione e la distribuzione dei vaccini, e si impegna ad aumentare la quantità disponibile delle materie prime necessarie per la loro produzione.