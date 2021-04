OMS, oltre 146,8 milioni di casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo

Share this with Close

Secondo le ultime statistiche dall’OMS, aggiornate alle ore 16:42 del 26 aprile, ora legale dell'Europa centrale, ci sono stati un totale di 146.841.882 casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo, e un totale di 3.104.743 decessi. Il 26 sono stati registrati in tutto il mondo 794.573 nuovi casi confermati e 12.470 nuovi decessi.



Lo stesso giorno, durante una conferenza stampa di routine dell’OMS per il Covid-19, il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato che il numero di nuovi casi in tutto il mondo della settimana scorsa era quasi pari al numero totale di casi nei primi cinque mesi dopo l’esplosione dell’epidemia. La situazione in India è particolarmente grave.

Il 26 ora locale, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato in una conferenza stampa che nella regione ci sono stati due casi di infezione con la nuova mutazione trovata in India. I contagiati erano un uomo e la figlia di origine indiana che vivono a Bassano.